Le PTB pas consulté par le MR à Bruxelles : “Un déni démocratique”, selon Nabil Boukili

Nabil Boukili était l’invité de Fabrice Grosfilley dans “Bonjour Bruxelles” ce jeudi matin.

Pour commencer, la tête de liste bruxelloise du PTB s’est exprimée à propos du choix Bart De Wever comme informateur. Une décision normale selon l’homme d’extrême gauche. “C’est un choix logique puisque c’est souvent le premier parti qui prend ce rôle. Cependant, cela ne change pas sur le fond : tout nous oppose avec la N-VA au niveau des programmes.”

Actuellement, Bart De Wever n’a pas encore discuté avec le PTB. Pour l’homme fort de la branche bruxelloise du parti, cette situation est incompréhensible. “On demande d’être entendu comme l’un des partis gagnants de ces élections”, a-t-il surenchéri. “En Flandre, nous avons doublé nos élus. À Bruxelles, on réalise un score historique et on est le parti de gauche qui a le plus tenu du côté Wallon. Dans ce contexte, nous devrions être entendus. Pour le bien démocratique, on doit faire entendre la voix de nos électeurs.”

Le PTB a également été snobé par le MR au niveau des consultations pour la formation d’un futur gouvernement bruxellois. Une situation totalement dingue pour Nabil Boukili, surtout dans la capitale du pays. “On aurait aimé être entendu. Surtout à Bruxelles où on est la troisième force politique. Un Bruxellois sur cinq a voté pour nous, ce qui est considérable. Nous avons beaucoup de choses à dire, même si nos programmes sont opposés avec le MR. Je ne comprends pas ce déni démocratique.”

Une chose est certaine : la fracture est forte avec le MR. Et l’incident qui avait fait beaucoup de bruit entre Nabil Boukili et Pierre-Yves Jeholet n’a pas arrangé les choses. “Je ne l’ai pas recroisé depuis mais les propos étaient totalement racistes”, assure-t-il. “Sans excuse du MR, cela veut dire que ce parti cautionne ce genre de propos. Je n’ai pas porté plainte parce que je ne veux pas faire le jeu du MR. Ce parti veut diviser le pays, nous voulons rassembler. Le fait que le MR, qui cautionne de tels propos, veuille gouverner une ville cosmopolite comme Bruxelles est tout simplement inacceptable.”