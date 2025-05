Le PS bruxellois met la section de Molenbeek sous tutelle pour “offrir un cadre apaisé”

Des tensions internes agitent la section molenbeekoise du PS depuis plusieurs années.

La Fédération bruxelloise du Parti Socialiste a décidé lundi de placer la section de Molenbeek-Saint-Jean sous tutelle provisoire pour une durée de quatre mois, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Cette mesure vise à rétablir un climat serein au sein de la section et à préparer dans les meilleures conditions les prochaines élections internes afin de renouveler les différentes instances. “Cette décision intervient après une analyse approfondie de la situation locale et de nombreux échanges avec les membres de la section. Ces contacts ont permis à la Fédération bruxelloise du PS d’observer la volonté unanime des militant.e.s à renouer avec l’unité et l’esprit collectif qui ont toujours animé le Parti Socialiste et leur section locale”, expliquent les socialistes bruxellois.

“L’objectif est d’offrir un cadre neutre et apaisé, permettant à tous les camarades de se recentrer sur les valeurs fondamentales du PS : la solidarité, le respect et l’engagement en faveur des Molenbeekois”, ajoutent-ils. Durant cette période, une délégation de la Fédération bruxelloise accompagnera les militants molenbeekois afin de garantir le processus d’élections internes et prendre toute décision utile au fonctionnement des instances locales. “Cette mesure temporaire a pour ambition première de permettre à la section de retrouver toute sa force et son dynamisme, essentiels pour porter haut et fort les combats socialistes dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean et à Bruxelles“, dit encore la Fédération.

Des tensions internes agitent la section molenbeekoise du PS depuis plusieurs années. La bourgmestre socialiste Catherine Moureaux est absente depuis le mois de février pour cause de maladie et devrait l’être au moins jusqu’à la fin juin. L’échevin Amet Gjanaj exerce la fonction depuis lors.

Belga – Photo : Belga