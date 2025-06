Forest : trois personnes hospitalisées suite à un incendie dans un immeuble de la chaussée de Neerstalle

L’incendie s’est déclaré ce mercredi matin au deuxième étage d’un immeuble qui en compte quatre, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Le feu a pris vers 08h50.

Une personne a dû être évacuée à l’aide d’un camion-échelle, tandis que trois autres, piégées par la fumée, ont été transportées à l’hôpital pour intoxication.

Selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers, “au rez-de-chaussée se trouve un établissement de restauration. À notre arrivée, une fumée noire était clairement visible. Nous avons libéré un occupant du quatrième étage à l’aide d’un camion-échelle, tandis que les habitants de l’appartement en feu ont pu s’échapper par la cage d’escalier“.

L’incendie a été rapidement maîtrisé. Une fouille complète du bâtiment a permis de s’assurer qu’il ne restait plus personne à l’intérieur.

La cause exacte du sinistre n’est pas encore connue à ce stade. Sibelga a interrompu les services de gaz et d’électricité dans l’ensemble du bâtiment. Ce dernier est désormais inhabitable, en raison des importants dégâts liés aux flammes, à la fumée, à la suie et aux infiltrations d’eau dans les étages inférieurs.

Avec Belga – Images : Pompiers de Bruxelles