Le projet immobilier Brouck’R devrait reprendre à la fin du mois d’août

Le projet immobilier Brouck’R est à l’arrêt depuis plus d’un an. Des riverains et des associations de défense du patrimoine avaient saisi le Conseil d’État. Selon la RTBF, les promoteurs ont revu leur copie. Les travaux devraient donc reprendre dans un mois.

Un nouveau permis vient d’être accordé et pour cause, les promoteurs immobiliers abandonnent l’idée d’implanter une rehausse. La Commission royale des Monuments et des Sites n’en voulait pas. “Nous avons décidé d’enlever cette rehausse et de suivre l’avis à 100%”, explique Griet Trekels, directrice développement de BPI Real Estate. “Comme nous avions une convention avec un hôtelier, il avait besoin d’un minimum de chambres dont on ne dispose plus à ce stade-ci. Nous avons donc décidé de garder ce bâtiment en bureau uniquement”.

Au total, le nouveau projet embarque 10 000 m² de bureau, 176 logements et 179 kots étudiants avec des commerces au rez-de-chaussée.

Les associations de défenses de l’environnement et du patrimoine saluent les modifications, mais restent sceptiques. “Il n’y a eu aucun bilan attestant que la démolition construction était plus avantageuse au niveau environnemental que la rénovation du bâtiment. Le projet comporte toujours un grand parking, ce qui est aberrant en plein milieu du piétonnier”, détaille Alix Sacrée, chargée de mission à l’Arau.

■ Reportage de Cyprien Houdmont, Charles Carpreau et Pierre Delmée.