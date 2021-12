Le projet “dispositif alcool en hôpital général” étendu à 7 hôpitaux dont un bruxellois

Le projet “dispositif alcool en hôpital général” a été étendu par le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke dans sept hôpitaux donc l’UZ Brussel.

Les sept établissements concernés sont : le CHU de Namur, le Grand Hôpital de Charleroi, EpiCURA à Ath, l’UZ Leuven, l’UZ Brussel, l’AZ Sint-Jan Brugge-Oostende et les GZA ziekenhuizen à Anvers. Un projet pilote avait déjà été lancé en 2009 dans huit hôpitaux belges. Les équipes de soignants ont été sensibilisées et ont reçu des formations ainsi que des outils pour les aider à détecter les consommations problématiques d’alcool. Le projet a également pour but d’aider à la formalisation d’un trajet de soins alcool (que faire et où orienter). Le but est de fournir un soutien aux équipes de soins au niveau du suivi de la consommation d’alcool, en prenant en charge les patients de manière optimale. L’effet espéré par le cabinet est de réduire davantage l’impact de la consommation problématique d’alcool dans notre pays.

Une plus grande attention au problème

“Il est ressorti de ces expériences pilotes que dans ces hôpitaux, les équipes accordent une plus grande attention à ce problème; les consommations d’alcool sont plus systématiquement évaluées et donc l’usage problématique est détecté plus précocement. En outre, les patients sont plus rapidement orientés grâce à un renforcement des collaborations. Enfin, les symptômes de sevrage physiques sont plus facilement gérés“, commente Frank Vandenbroucke. Selon le cabinet, de récentes recherches montrent que seulement 8 % des personnes ayant un problème d’alcool ont cherché une forme d’aide professionnelle au cours de l’année écoulée.

M.D. avec Belga – Photo : Belga/Benoit Doppagne