Le projet de réaménagement de l’avenue du Parc et de la Barrière de Saint-Gilles obtient son permis d’urbanisme

La Secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme Ans Persoons annonce par voie de communiqué ce lundi qu’urban.brussels a délivré le permis d’urbanisme à Bruxelles Mobilité en vue du réaménagement de l’avenue du Parc et de la Barrière de Saint-Gilles.

Pour rappel, l’objectif de ce projet est un réaménagement complet de façade à façade. Selon les autorités, l’espace public sera rendu plus agréable et la sécurité et le confort des piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité réduite seront améliorés, les rails du tram seront remplacés, les eaux de pluie pourront mieux s’infiltrer dans le sol et de nouveaux arbres seront plantés.

Plus d’arbres et d’infrastructures cyclables sur l’avenue du Parc

Concrètement, l’avenue du Parc, qui relie la Barrière au rond-point Rochefort, sera dotée d’une berme centrale verte pour le tram. Des rangées d’arbres sont également prévues du côté extérieur de la voirie, le long de trottoirs élargis.

L’avenue du Parc accueillera une infrastructure cyclable sur toute sa longueur. Des pistes cyclables séparées feront leur apparition en aval entre Rochefort et l’avenue Clémentine.

Les autres tronçons de l’avenue du Parc seront aménagés en rue cyclable où cyclistes et voitures se partageront la route (ces dernières ne pouvant pas dépasser les premiers). La dernière partie de l’avenue du Parc devient rue à sens unique pour la circulation automobile en direction de la place de Rochefort.

Le rond-point de la Barrière repensé

Les rails du tram seront remplacés sur toute la longueur de l’avenue du Parc. Les arrêts des transports publics seront repensés afin d’améliorer leur accessibilité.

La Barrière de Saint-Gilles sera réaménagée en fonction des différents flux de circulation. Le tram la traversera désormais au lieu d’en faire le tour. Hormis pour l’avenue du Parc pour laquelle c’est acquis, l’option de la mise à sens unique de plusieurs rues donnant sur la Barrière est à l’étude dans le contexte de l’élaboration du Contrat Local de Mobilité. La statue de la Porteuse d’eau retrouvera sa place d’origine. Les trottoirs seront élargis et la voirie rétrécie. Il ne sera plus possible d’y rouler côte à côte en voiture.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de décolonisation de l’espace public, le monument au Lieutenant-Général baron Tombeur de Tabora sera retiré de l’espace public. ​ Il trouvera une place dans un lieu qui rassemblera et contextualisera différents monuments coloniaux.

Un appel d’offres va maintenant être lancé. Les travaux devraient débuter à l’automne 2024.

BX1 – Photo : Bruxelles Mobilité