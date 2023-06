“Cool Move” : voici le nouveau plan de mobilité proposé à Saint-Gilles

Saint-Gilles a son nouveau plan de mobilité tant attendu. “Good Move” est rebaptisé “Cool Move”, mais l’objectif assumé du bourgmestre Jean Spinette est de dissuader le trafic de transit.

Concrètement, ce sont certains axes majeurs qui seront réaménagés “afin de canaliser le trafic de transit qui utilise les quartiers résidentiels saint-gillois pour traverser la région“, indique le communiqué. Dans le viseur : la Barrière de Saint-Gilles et l’avenue du Parc, qui feront l’objet d’une rénovation complète.

L’objectif est de réduire le trafic de transit, augmenter la sécurité et l’aménagement pour les piétons et les cyclistes, rendre plus lisible la circulation automobile, faciliter le passage des transports en commun et permettre une végétalisation de qualité. L’enquête publique est prévue d’ici la fin de l’année pour ces deux projets.

Le plan prévoit notamment de rendre la chaussée de Waterloo à sens unique entre la Barrière de Saint-Gilles et la petite ceinture. Les véhicules pourront rouler du sud au nord, mais les bus pourront rouler en sens inverse et ainsi relier le Parvis et la Barrière.

La rue de l’Hôtel des Monnaies est aussi mise à sens unique de la rue de la Victoire jusqu’à la Barrière, du nord au sud. Là aussi, les bus pourront rouler dans l’autre sens.

Enfin, la rue de l’Hôtel des Monnaies jusqu’à la rue de la Source est mise à sens unique dans le sens inverse. Résultat : une boucle autour du piétonnier.

La place Van Meenen sera, elle, déjà piétonnisée dès cet été 2023 et des places de parkings compensatoires seront libérées devant la prison de Saint-Gilles.

Une large consultation

Avant que ce nouveau plan de mobilité ne soit mis en oeuvre, le collège souhaite une “large consultation avec tous les habitants”. Une phase de communication sera suivie de sept réunions pour présenter les aménagements proposés. Le même exercice sera réalisé par la commune de Forest. “Il n’y aura pas de surprises, ou d’aménagements provisoires effectués dans la précipitation“, assure la commune de Saint-Gilles.

M.D. – Photos : Commune de Saint-Gilles

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Maëlle Fontaine, Loïc Bourlard et Laurence Paciarelli