Le procès des attentats de Bruxelles reprend avec les commentaires des parties sur le témoignage des enquêteurs

Le procès des attentats du 22 mars 2016 a été suspendu durant deux jours, suite au décès de l’avocat Sébastien Courtoy.

Les commentaires auraient dû être faits lundi, mais le programme a été quelque peu bousculé après le décès inopiné de Me Sébastien Courtoy, avocat principal de l’accusé Smaïl Farisi, durant les congés de détente. Le procès a dès lors été suspendu mardi et mercredi, afin de permettre au collaborateur de Me Courtoy, Me Michel Degrève, de réorganiser la défense.

En début d’audience ce matin, on a appris que Me Michel Degrève, serait désormais le “Dominus litis” de l’accusé et que Me Cassandra Steegmans plaiderait avec lui. Smail Farisi était le seul accusé absent à la reprise du procès jeudi matin.

Les interventions des experts et témoins (notamment Sûreté de l’État, Ocam, psychiatre) qui étaient planifiées cette semaine ont été reportées au mois d’avril. De la sorte, les témoignages de victimes pourront commencer comme prévu lundi après-midi, après une matinée consacrée aux interventions des médecins spécialisés en traumatologie.

La suite du mois de mars sera intégralement consacrée aux victimes, de Zaventem puis de Maelbeek, qui viendront témoigner devant la cour.

Belga

