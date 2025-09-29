Le procès de dix-sept plombiers arnaqueurs s’ouvre à Bruxelles

Le procès de 17 plombiers qui escroquaient leurs clients s’ouvre ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Entre 2020 et 2025, au moins 256 victimes ont été recensées dans la région de Hal-Vilvorde, a indiqué lundi le parquet qui espère faire de ce procès un exemple.

Selon le parquet, les prévenus usaient d’intimidation, d’un langage menaçant et de pratiques commerciales agressives. “Presque toutes les victimes étaient priées de payer la ‘réparation’ immédiatement, par carte bancaire ou en cash. En cas de refus, la réparation était annulée ou le client était menacé. Des victimes ont été menacées physiquement, l’une d’entre elles au moyen d’une disqueuse. Dans un autre cas, le plombier menaçait de repartir avec un vélo neuf en guise de caution.”

Le parquet pointe également les tarifs exorbitants pratiqués par les prévenus. Et les prix flambaient souvent par rapport au premier montant qui avait été convenu avec le client. Un client pouvait ainsi être facturé 900 euros pour un remplacement de robinet. Une autre victime a dû débourser un acompte de 10.000 euros pour déboucher une toilette. Les victimes étaient également mal informées sur la nature du problème réel et devait payer des pièces supplémentaires. L’intervention de ces plombiers malhonnêtes ne garantissait même pas une solution définitive aux avaries.

Les prévenus sont poursuivis pour pratiques commerciales déloyales et agressives, escroquerie, et pour ne pas avoir fourni d’informations précontractuelles, ou alors incomplètes. Ils encourent jusqu’à 10 ans de prison et des amendes de 4.000 euros. “Il est important pour le parquet de pouvoir amener ce type de dossier au tribunal“, commente la procureure Carol Vercarre. “Les gens doivent pouvoir solliciter un service de réparation sans crainte. Par ailleurs, les plombiers qui font correctement leur travail souffrent des pratiques de leurs collègues malhonnêtes. Nous souhaitons envoyer un signal.”

L’administration mène souvent des campagnes de sensibilisation à ce sujet auprès du grand public.

Belga