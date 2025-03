Le procès autour du rachat du RSC Anderlecht en 2017 s’ouvre jeudi

L’agent de joueurs Christophe Henrotay, l’ancien CEO du RSCA Jo Van Biesbroeck et l’ex-directeur du club Herman Van Holsbeeck doivent comparaître pour fraude présumée lors du rachat par l’homme d’affaires flamand. Le dossier sera introduit jeudi, les plaidoyers se tiendront à une date ultérieure.

Le procès du rachat du club de football du RSC Anderlecht par Marc Coucke en 2017 s’ouvre jeudi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. La vente du club aurait été truquée de plusieurs manières, d’après le parquet fédéral. Dans la dernière ligne droite du rachat, trois candidats étaient encore en lice : Marc Coucke, le patron de Ghelamco Paul Gheysens, ainsi que l’homme d’affaires ouzbek Alisher Usmanov. Ce dernier avait été introduit par l’agent de joueurs Christophe Henrotay, qui avait déjà collaboré avec le club notamment pour le transfert d’Aleksandar Mitrovic à Newcastle United en 2015 et de Youri Tielemans à l’AS Monaco en 2017.

Une commission de trois millions d’euros avait été promise à l’agent s’il trouvait un acheteur, mais Alisher Usmanov s’est finalement désisté. Christophe Henrotay aurait alors décidé de soutenir Paul Gheysens qui avait formulé une offre de 91 millions. Ce dernier était cependant devenu ‘persona non grata’ au RSCA à la suite des tensions autour de l’Eurostadium, le projet de stade national qui n’a finalement jamais vu le jour sur le parking C du Heysel).

Le club bruxellois a donc décidé de se rabattre sur Marc Coucke, qui avait proposé une offre inférieure. Le milliardaire s’était vu offrir la possibilité d’acheter 74% des actions s’il augmentait son offre de 5 millions d’euros. Au cours de la procédure, de faux tableaux financiers lui auraient été présentés pour le convaincre. Christophe Henrotay avait, lui, exigé sa commission de 3 millions parce qu’il avait fait venir sans succès les plus offrants et qu’il n’était pas satisfait du million d’euros environ que les actionnaires étaient prêts à lui payer. Selon la justice, non seulement une partie de cet argent aurait été reversée de manière déguisée à certains vendeurs, c’est-à-dire des membres de l’ancienne direction d’Anderlecht, à savoir Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroek, mais, en outre, le contrat du joueur Leander Dendoncker aurait été modifié. L’agent de joueurs s’y serait vu garantir 2,4 millions supplémentaires lors du transfert ultérieur du joueur, au lieu d’un pourcentage convenu, et ce montant devait être payé par le nouveau propriétaire Marc Coucke. Roger Vanden Stock avait finalement été blanchi par la justice. La chambre du conseil de Bruxelles avait par contre décidé de renvoyer Herman Van Holsbeeck et Christophe Henrotay devant le tribunal correctionnel.

Belga