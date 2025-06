Hors Cadre – Auberges espagnoles: trois mois pour convaincre

Depuis presque dix ans, on retrouve le concept des Auberges espagnoles. Ces commerces, lancés et coordonnés par l’agence régionale hub.brussels, sont confiés durant trois mois à des marques qui se lancent, pour se tester : quotidien de commerçants, relations avec les clients, business plan, bonnes pratiques, etc. Le tout pour un loyer très modéré. Le concept fonctionne-t-il ? Et qu’apporte-t-il à ceux et celles qui occupent ces espaces, mois après mois ?

Reportage de Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard, Laurence Paciarelli et Matthieu Bienfait