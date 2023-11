Le procès du commissaire Vandersmissen contre l’avocat Alexis Deswaef sera plaidé ce jeudi

La cour d’appel de Bruxelles examinera jeudi une plainte pour harcèlement et outrages initiée par Pierre Vandersmissen, un commissaire de police, à l’encontre d’Alexis Deswaef, avocat au barreau de Bruxelles, ancien président de la Ligue des Droits Humains (LDH) et actuel vice-président de la Fédération internationale pour les Droits Humains (FIDH).

Pierre Vandersmissen reproche à Alexis Deswaef de l’avoir harcelé et outragé sur les réseaux sociaux entre 2008 et 2016, période pendant laquelle il était directeur du service des interventions de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et l’avocat président de la Ligue des Droits Humains. Ce dernier avait émis des critiques au sujet de la manière, parfois violente, dont le commissaire coordonnait la sécurité autour des manifestations à Bruxelles.

Le commissaire avait tout d’abord déposé une plainte contre Alexis Deswaef auprès du parquet. Mais celui-ci l’a classée sans suite. Il avait alors introduit une citation directe devant le tribunal. Le 15 juillet 2021, ce dernier s’était déclaré incompétent pour juger les prétendus faits de harcèlement et avait acquitté l’avocat pour les prétendus faits d’outrage, ce dernier ayant simplement exercé son droit à la liberté d’expression.

Le policier a ensuite interjeté appel. Le procès est désormais fixé jeudi. Le parquet général a estimé devoir suivre le commissaire de police dans son appel, ce qui étonne la LDH et la FIDH. “Cette procédure illustre parfaitement le problème démocratique des ‘procédures-baillons’, qui visent à faire taire ou à intimider“, a déclaré mardi Alice Mogwe, présidente de FIDH. “La FIDH et la LDH ne se tairont pas face au problème des violences policières en Belgique. Nous dénonçons ce signal désastreux des autorités policières du pays et du parquet avec cet acharnement judiciaire contre un défenseur des droits humains“.

Belga – Photo : Belga / Dirk Waem