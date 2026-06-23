Le point sur la grève: collecte des déchets perturbée à Bruxelles, plusieurs Recypark fermés

Les actions syndicales menées mardi contre les mesures du gouvernement fédéral ont perturbé les services de Bruxelles-Propreté. Malgré le mouvement social, l’agence indique avoir assuré 64 % de ses tournées de collecte et ramassé 72 % des sacs blancs.

En raison des fortes chaleurs, la priorité a été donnée aux collectes des déchets résiduels et alimentaires. Certaines tournées n’ont toutefois pas pu être effectuées normalement. Entre 20 et 45 % des sacs blancs n’ont ainsi pas été collectés dans plusieurs zones, notamment à Laeken, Etterbeek, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek.

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Les perturbations ont été plus importantes pour les sacs bleus (PMC), particulièrement à Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Neder-Over-Heembeek et Etterbeek, où entre 45 et 90 % des déchets n’ont pas été collectés. Les sacs jaunes ont également connu des retards dans certains quartiers.

Bruxelles-Propreté demande aux habitants de ne pas rentrer les sacs non ramassés. Des tournées de rattrapage doivent être organisées à partir de mercredi, en fonction du personnel disponible.

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Les collectes mécanisées pour les immeubles et commerces ont, elles, été majoritairement assurées, tout comme le service d’enlèvement des encombrants à domicile. En revanche, le balayage des rues a été fortement impacté.

Côté recyparcs, seul le site d’Auderghem est resté accessible au public. Tous les autres centres ont dû fermer leurs portes.

L’agence prévient enfin que le mouvement pourrait encore affecter certaines collectes dans les prochaines heures, notamment à Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Uccle et Woluwe-Saint-Lambert.

Rédaction