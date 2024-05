Le plan financier et le modèle commercial de Kanal tient la route, selon un audit externe

Le plan financier élaboré par la Fondation Kanal chargée de l’aménagement et l’exploitation du futur musée d’art contemporain à Bruxelles tient la route, ressort-il du rapport de consultance externé établi par le consortium Arter et Ernst&Youg.

Cet examen a été commandité par le gouvernement bruxellois dans le cadre du contrat de gestion liant la Fondation et l’exécutif bruxellois. Les ministres bruxellois ont notamment voulu jauger les bases de demandes financières de la Fondation: volume d’activités projetées; ressources humaines; et la gestion des activités commerciales par quatre agences distinctes.

Le rapport a été présenté vendredi à quelques journalistes, lors d’une visite du chantier de transformation de l’ex-emblématique garage Citroën situé le long du canal. Ainsi, la projection de 550.000 visiteurs par an fondée sur le nombre d’expositions et événements et ce qui se fait à l’étranger, est jugée “raisonnable”.

“Nous confirmons que le nombre de visiteurs, ainsi que le nombre d’événements et de spectacles, est justifié, fondé sur des analyses de référence, l’expérience du secteur, et un rapport d’Ernst 1 Young réalisé en 2017”, lit-on à la page 8 du rapport. L’approche par la Fondation, du modèle de gestion commerciale via quatre agences (Accueil-Billetterie-shop; Restauration; Privatisation d’espaces par locations temporaires; et Sponsoring) “ne révèle aucun élément majeur manquant”.

Les équipes de la Fondation “n’ont pas omis de coût significatif dans leurs évaluations”. “Il en résulte un modèle transparent, analytique et flexible”. L’arrêt sur image des Équivalents Temps Plein évalués tant en nombre (110 dont 53% pour les services artistiques) qu’au niveau de la grille salariale est également analysée positivement. “La structure de l’équipe de la Fondation nous semble cohérente avec ce qui peut être observé dans des institutions similaires muséales ou fonction publique régionale et fédérale” Idem pour la grille de salaires qui a été jugée “cohérente”.

