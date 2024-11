Le PhotoBrussels Festival de retour pour une 9e édition du 23 janvier au 23 février

Créé en 2016 à l’initiative du Hangar par Delphine Dumont, ce festival a pour objectif de réunir pendant un mois les amateurs, acteurs et professionnels de la photographie contemporaine, et entend ainsi célébrer la création “dans toute sa diversité”.

La 9e édition du PhotoBrussels Festival débarquera dans la capitale du 23 janvier au 23 février prochain, et mettra en lumière les œuvres de centaines d’artistes à travers quelque 46 lieux d’exposition variés.

“PhotoBrussels Festival reflète parfaitement l’identité multiple de Bruxelles: une ville cosmopolite, vivante, créative, capitale européenne et profondément humaine. Bien plus qu’un simple rendez-vous culturel, c’est une célébration vibrante de la photographie au moment où la ville devient un terrain d’exploration artistique. L’année dernière, plus de 100.000 visiteurs ont arpenté les rues de Bruxelles à l’occasion du festival”, a souligné la fondatrice, Delphine Dumont.

Chaque lieu, en plus du vernissage, offrira également des moments d’échange – dont des conférences, ateliers, signatures de livres et discussions avec les artistes. Le public pourra notamment découvrir l’exposition du duo d’artistes Pierre Liebaert et Sandrine Lopez à l’Archiraar Gallery, ou encore la série de photos “Le chant de l’Ours” de France Dubois au Berlin Brussels Art Projects. Le centre culturel Jacques Franck donnera à voir l’exposition de Rami Hara et Ugo Woatzi, “The subtle gesture”, qui questionne les attentes liées aux masculinités et explore les identités plurielles. “Zones”, l’exposition des photographes Pauline Vanden Neste et Tom Lyon, dressera le portrait d’un territoire sujet aux politiques libérales propices à la gentrification. Autre lieu du parcours, la galerie La Forest Divonne, qui mettra pour sa part un coup de projecteur sur les tirages historiques du photographe d’architecture français Lucien Hervé. L’entièreté du programme est disponible sur le site de l’événement.

