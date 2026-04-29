Le Pavillon du parc Élisabeth à Koekelberg sera exploité par l’asbl Bruxselair

La commune de Koekelberg a choisi le futur gestionnaire du Pavillon situé au cœur du parc Élisabeth. L’exploitation du lieu a été confiée à l’asbl Bruxselair, déjà active sur plusieurs projets temporaires et culturels à Bruxelles. L’ouverture officielle est attendue cet été.

La commune de Koekelberg a attribué la concession du Pavillon situé au cœur du Parc Élisabeth à l’Bruxselair.

Connue pour plusieurs projets bruxellois comme See U, Circle Park, Continental ou encore Place Noord, l’asbl a été retenue à l’issue d’un appel à candidatures lancé par la commune. Cinq dossiers avaient été introduits.

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Bruxselair prévoit d’y développer un lieu mêlant activités culturelles, ateliers artisanaux, débats et petite restauration, avec une attention particulière portée aux producteurs locaux, aux circuits courts et à la réduction des déchets.

Les travaux d’aménagement du Pavillon sont en cours de finalisation. L’ouverture officielle est envisagée durant l’été.

La convention officialisant cette collaboration sera soumise au conseil communal du 11 mai.

Rédaction – Image : Cabinet de la bourgmestre de Koekelberg