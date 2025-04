Le pavillon belge, vitrine de l’excellence en innovation médicale

L’inauguration officielle se tiendra mercredi en présence du DJ Buscemi et de Peter Piot, éminent médecin belge et ancien haut responsable à l’Onu.

L’Exposition universelle ouvre ses portes ce dimanche à Osaka, au Japon. Cette année, le pavillon belge délaisse les symboles traditionnellement associés au Plat pays – bière et frites – pour mettre en lumière l’expertise médicale et vaccinale. Dans la baie d’Osaka, l’île artificielle Yumeshima (“l’île des rêves”) accueille une imposante structure circulaire en bois de près de deux kilomètres de circonférence. Cette réalisation, hommage au savoir-faire japonais en matière de charpenterie, servira de cadre à l’Exposition qui réunira 158 pays jusqu’au 13 octobre. “Depuis la crise sanitaire, le Japon perçoit la Belgique comme un leader mondial de la production vaccinale”, explique Justine Theunissen de BelExpo, depuis Osaka. “Pratiquement tous les vaccins disponibles ici proviennent de notre pays. Notre réputation pour les gaufres et les frites demeure, mais cette nouvelle identité a pris une dimension particulière.”

C’est pourquoi l’innovation médicale constitue l’axe central du pavillon belge, sous la thématique “Human Regeneration”. Le rez-de-chaussée du pavillon met particulièrement en valeur cette expertise vaccinale. La présence sur le sol belge de géants pharmaceutiques comme Janssen et Janssen, GSK et Pfizer a forgé cette association forte dans l’esprit des Japonais. La Belgique se distingue également comme référence mondiale en matière de recherche et de distribution dans ce domaine. Chaque région du pays présente sa spécialité: Bruxelles expose les avancées en robotique médicale et intelligence artificielle, notamment via Axiles Bionics, spin-off de la VUB développant des prothèses “révolutionnaires”.

La Flandre propose l’exposition “Circle of Life”, illustrant comment la technologie soutient la santé à chaque étape de la vie. La Wallonie se concentre sur l’intelligence artificielle appliquée aux soins de santé, avec un accent sur les jumeaux numériques, une technologie permettant de personnaliser les traitements en fonction de chaque patient. La conception architecturale du pavillon s’inspire du concept japonais de Kintsugi, soit l’art délicat de réparer les objets brisés avec de l’or, établissant ainsi une cohérence thématique avec le concept de régénération. Le pavillon, dont la construction a été confiée à un consortium dirigé par Carré 7, un bureau d’architecture louviérois, s’étend sur trois niveaux.

Pour cette édition, la Belgique a choisi BeluBelu comme mascotte, une cellule ludique symbolisant les éléments constitutifs de la vie. “Une association qui pourrait ne pas sembler évidente au premier abord pour notre pays“, souligne Mme Theunissen, “mais qui met en lumière la capacité d’une cellule à se réinventer continuellement, à l’image de la Belgique.”

