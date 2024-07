Le passeport belge parmi les plus puissants du monde

Les détenteurs d’un passeport belge peuvent voyager sans visa dans 190 pays du monde, ressort-il du “Henley Passport Index” réalisé par la firme de consultance Henley & Partners, qui se base sur des données de l’Association internationale du transport aérien (IATA).

Cela place la Belgique à la quatrième place du classement, ex-aequo avec cinq autres pays. À la septième place l’année passée, le passeport belge a donc gagné trois rangs et donne désormais accès à quatre destinations de plus qu’en 2023. Le Danemark, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse délivrent des passeports d’une puissance équivalente.

Singapour a détrôné le Japon au classement 2024 et occupe donc la première place avec un passeport donnant accès sans visa à 195 pays. France, Italie, Espagne, Japon, et Allemagne se partagent la deuxième place (192 pays) et l’Autriche, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Corée du Sud ainsi que la Suède sont sur la dernière marche du podium (191 pays).

À l’autre extrémité du classement on retrouve le passeport irakien (31 pays), syrien (28 pays) et afghan, qui occupe la 103e et dernière place avec 26 pays accessibles sans visa. Le classement compare 199 passeports et 227 destinations différentes. Il est mis à jour tous les mois.

Belga