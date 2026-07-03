Le parquet réclame jusqu’à 24 mois de prison pour trafic de drogue à Molenbeek-Saint-Jean

Le parquet de Bruxelles a requis vendredi des peines de prison de 16 et 24 mois à l’encontre de deux hommes impliqués dans du trafic de drogue dans l’un des ‘hotspots’ de Molenbeek-Saint-Jean. L’un d’eux a reconnu sa part de responsabilité devant le tribunal correctionnel de Bruxelles tandis que l’autre a nié tout rôle.

Ce dernier, Y., avait été repéré le 15 janvier par une patrouille de police alors qu’il se trouvait en compagnie de plusieurs consommateurs de drogue connus. Ceux-ci ont abordé le prévenu les uns après les autres, qui les a ensuite fait attendre sur un banc avant de les emmener dans un appartement situé un peu plus loin.

“Deux autres hommes s’y trouvaient, qui recevaient l’argent des consommateurs de drogue et leur remettaient une dose de cocaïne”, a décrit le parquet. “Lorsque la police est intervenue, tout le monde a pris la fuite, mais Y. et l’un des deux autres hommes ont pu être arrêtés.”

Le ministère public a requis 16 mois de prison à l’encontre d’Y. et 24 mois de prison envers le deuxième suspect, M., qui avait déjà été condamné pour des vols. Ce dernier a reconnu avoir vendu de la drogue.

“Mais il est clair qu’il n’était que le dernier maillon de toute l’organisation”, a fait valoir son avocate. “Il est lui-même aux prises avec une dépendance à la drogue et peut être remis en liberté après sa condamnation antérieure, sous la supervision du tribunal d’application des peines. Une peine avec sursis probatoire nous semble donc la plus appropriée”, a-t-elle plaidé.

Quant à Y., sa défense a demandé l’acquittement. “On peut douter qu’il ait réellement joué un rôle dans le trafic de drogue. En fin de compte, il s’est contenté d’indiquer aux consommateurs l’endroit où ils pouvaient acheter leur drogue. S’il est libéré, mon client retournera au Portugal, où il dispose d’un titre de séjour.”

Le jugement sera rendu le 15 juillet.

Belga