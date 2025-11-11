Le parquet fédéral enquête sur 17 incidents impliquant des drones

Les incidents qui font l’objet d’une enquête concernent le survol, ces dernières semaines, d’infrastructures stratégiques comme des aéroports, des bases militaires et des centrales nucléaires par des drones non identifiés.

Le parquet fédéral estime que la situation est en plein développement et que des directives définitives doivent encore être établies. “Il est encore très difficile de déterminer s’il s’agit d’un pilote de drone local qui enfreint les règles ou s’il s’agit de tentatives de déstabilisation de la part d’un acteur étatique”, explique la porte-parole du parquet fédéral, Yasmina Vanoverschelde, dans De Standaard.

Depuis peu, un groupe de travail multidisciplinaire comprenant des représentants du parquet, de la police et des services de renseignement se réunit pour déterminer un modus operandi à appliquer lors de survols non-autorisés de drones. Une fois leurs recommandations finalisées, elles devront être diffusées sous forme de circulaire définitive par le Collège des procureurs généraux.