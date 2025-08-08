Le parquet de Bruxelles fera le point mardi sur les récentes fusillades

Le procureur du Roi du parquet de Bruxelles annonce la tenue d’une conférence de presse le mardi 12 août au sujet des récentes fusillades survenues dans la capitale.

Selon le communiqué, cette conférence doit permettre de dresser un aperçu de l’ensemble des fusillades recensées ces derniers jours et de détailler la réponse apportée par le ministère public et les services de police. Des précisions seront également données sur les mesures mises en place pour lutter contre ces violences armées.

Ces dernières semaines, plusieurs coups de feu ont été tirés dans différentes communes bruxelloises, notamment à Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean ou encore Schaerbeek. À chaque incident, la police et le parquet ont pris des mesures immédiates et ouvert des enquêtes afin d’identifier les auteurs et de comprendre les circonstances des faits.

Belga