Le parquet de Bruxelles enquête sur de potentiels mauvais traitements au sein d’une crèche

Les puéricultrices auraient enregistré la directrice à son insu, alors qu’elle insultait ou criait sur les enfants.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur de potentiels mauvais traitements infligés dans une crèche de la capitale, a-t-il confirmé lundi à Belga, après la diffusion jeudi d’un reportage de RTL Info.

Trois plaintes ont été déposées auprès du parquet bruxellois, qui les centralise pour plus “d’efficacité”, a expliqué un porte-parole du ministère public, Martin François. “Une enquête est en cours”, a-t-il poursuivi. “Pour préserver la sérénité de celle-ci et en tenant compte de la présomption d’innocence, nous ne ferons pas d’autre commentaire.” D’après la chaîne privée, plusieurs parents et puéricultrices ont porté plainte contre la directrice d’un établissement d’accueil de la petite enfance. Les puéricultrices auraient enregistré la directrice à son insu, alors qu’elle insultait ou criait sur les enfants, voire les violentait physiquement, avant d’envoyer ces enregistrements aux parents pour les alerter.

Les employées ont également décrit auprès de RTL comment la mise en cause avait par exemple frappé un enfant au visage, forcé un bébé de six mois à manger ou encore attrapé une petite fille sans ménagement pour la mettre dans son lit. Selon RTL, une mère avait déjà déposé plainte contre la directrice en 2023 pour coups et insultes racistes. L’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) aurait ensuite mené plusieurs contrôles et mis en place un accompagnement renforcé pour améliorer la qualité d’accueil. Depuis lors, l’établissement – contrôlé trois fois l’an dernier – n’aurait plus fait l’objet d’aucun signalement.

