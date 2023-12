Le Parlement bruxellois valide les budgets 2024 de la Région et de la Cocom

Le parlement bruxellois a donné son feu vert, vendredi, majorité contre opposition, aux projets de budget 2024 pour la Région bruxelloise et la Commission Communautaire Commune.

Jeudi, les formations de centre-droit de l’opposition bruxelloise avaient exprimé leur inquiétude face à l’augmentation significative de la dette de la Région bruxelloise. Au sein de l’aile gauche de celle-ci, ce sont au contraire les économies annoncées dans les différents départements pour limiter la casse qui préoccupent. Il fut certes question, dans le chef de l’opposition, des chiffres budgétaires, mais aussi d’un bilan plus large des initiatives gouvernementales de la législature, avec un accent sur les composants de ce qui est considéré comme un échec dans divers domaines de compétence de la Région.

Vendredi, le ministre des Finances Sven Gatz (Open Vld) a souligné que la dette de la Région-capitale, en hausse, reste sous contrôle et que le gouvernement bruxellois continuera à l’y maintenir. Grâce à une gestion plus anticipative à Bruxelles qu’ailleurs, la plus grande partie de celle-ci est remboursée à long terme par des emprunts aux taux les plus bas, a-t-il déclaré.

Selon le ministre libéral, le gouvernement bruxellois a, pour la première fois, pu se mettre d’accord sur un plafond d’endettement. Mais “on n’arrête pas instantanément un train en pleine course”. Ce plafond doit constituer “la boussole” régionale au cours des prochaines années.

Après d’âpres négociations, le gouvernement était parvenu à un accord sur le budget 2024 à la fin du mois d’octobre. Cet accord prévoit notamment un plafond d’endettement de 210%. Il a également été convenu que la Région bruxelloise ferait des économies sur les frais de personnel et de fonctionnement, les investissements et les subventions et procéderait à des réformes à hauteur de 150 millions d’euros, pour réduire le déficit d’un quart, selon le ministre Gatz.

Belga.