Le parlement bruxellois ouvrira jeudi les premières Assises consacrées au racisme

Les premières Assises consacrées au racisme, que le Parlement bruxellois espérait pouvoir lancer à la fin de l’année dernière, s’ouvriront jeudi matin.

Objectif de cette initiative reportée de plusieurs mois en raison de la pandémie: aboutir à un ensemble de recommandations au gouvernement régional, dans l’optique de l’élaboration d’un plan régional de lutte contre le racisme et les discriminations. L’initiative verra les associations actives dans le domaine, les pouvoirs publics, des représentants des différents secteurs publics et privés, ainsi que des experts débattre de la situation en Région bruxelloise et des solutions possibles face à ce phénomène.

>> Rachid Madrane, le président du parlement bruxellois, dans Toujours + d’Actu ce lundi

Seront notamment abordés à l’occasion de 8 séances d’une demi-journée, la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie, l’afrophobie ou encore l’asiaphobie à travers des statistiques, études et constats dans une série de domaines du champ de compétences régionales: logement, économie, emploi et fonction publique, espace public et mobilité, prévention et sensibilisation, social, santé et accès aux services. La séance de clôture est fixée au 15 juillet.

Les recommandations qui en sortiront soutiendront l’élaboration d’un plan régional de lutte contre le racisme, qui s’inscrira dans le plan interfédéral en la matière.

Belga