Le Pape François à la Basilique de Koekelberg devant plus de 3.000 personnes

Le pape François a rencontré les responsables ecclésiastiques de l’Église catholique de Belgique samedi matin, peu après 10h00. Six personnes se sont adressées au souverain pontife qui leur a répondu.

C’est par la porte royale, haute de 9 mètres, que le pape François est entré dans la basilique de Koekelberg. Une porte qui ne s’ouvre qu’en de très rares occasions, en l’occurrence ici, la visite du chef de l’Église catholique.

Un total de 3.250 personnes avaient garni les rangées de chaises de la basilique pour assister à la visite du souverain pontife, principalement des évêques, prêtres, diacres, animatrices et animateurs pastoraux. Parmi ces personnes, six d’entre elles ont pris la parole pour s’adresser au pape: un prêtre, un agent pastoral, un théologien, un religieux, un aumônier de prison et une responsable de la lutte contre les abus sexuels dans l’Église.

Mia De Schamphelaere, socialement engagée et active en tant que membre du Parlement flamand et fédéral par le passé, a évoqué les violences sexuelles commises au sein de l’Église. “Comme beaucoup de citoyens, nous avons ressenti de l’horreur, de la tristesse et de l’impuissance. Nous étions également choqués et honteux en tant que croyants. Nous avons eu l’opportunité de transformer la colère et la tristesse en aide concrète. En collaboration avec d’autres bénévoles compétents et expérimentés, nous prenons en charge les victimes. Nous leur offrons un espace sûr pour parler des souffrances qu’ils ont subies.”

Un témoignage auquel le pape a répondu. “Merci pour le grand travail que vous faites pour transformer la colère et la douleur en aide, en proximité et en compassion. Les abus engendrent des souffrances et des blessures atroces; elles minent aussi le chemin de la foi. Et il faut beaucoup de miséricorde afin de ne pas rester le cœur de pierre devant la souffrance des victimes“.

La basilique de Koekelberg a été construite dans le style Art déco entre 1905 et 1970, inspirée par la basilique du Sacré-Cœur à Paris. C’est la cinquième plus grande église au monde.

Samedi après-midi, le souverain pontife prendra la direction du site de l’UCLouvain à Louvain-la-Neuve pour rencontrer la communauté universitaire louvaniste à l’occasion des 600 ans de l’université.

