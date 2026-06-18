 Aller au contenu principal
BX1

Le Palais Stoclet n’ouvrira pas au public: la Cour constitutionnelle a tranché

La Cour constitutionnelle a annulé jeudi l’ordonnance bruxelloise qui permet d’imposer aux propriétaires de biens exceptionnels inscrits au patrimoine de l’Unesco, comme le Palais Stoclet, de les ouvrir occasionnellement au public.

Adopté en avril 2024, le texte offrait au gouvernement bruxellois la possibilité d’imposer l’ouverture occasionnelle de biens patrimoniaux exceptionnels.

La société propriétaire de ce chef-d’œuvre art nouveau avait toutefois déposé en recours en annulation contre le texte.

Dans son arrêt, la Cour juge légitime l’objectif poursuivi par l’ordonnance mais estime néanmoins qu’elle ne garantit pas suffisamment la protection du droit à la propriété et au respect de la vie privée du propriétaire.

► Voir aussi | Le Palais Stoclet ouvrira-t-il bientôt ses portes au public ? Région et propriétaires s’opposent devant la Cour constitutionnelle

L’ordonnance attaquée ne visait dans la pratique que le seul Palais Stoclet, les autres sites bruxellois classés au patrimoine de l’Unesco étant tous déjà accessibles au public.

La famille Stoclet s’oppose depuis des années à l’ouverture de son emblématique bien situé avenue de Tervueren, à Woluwé-Saint-Pierre, arguant de la fragilité de l’ensemble et des risques de dégradation.

L’ordonnance visait à ouvrir le Palais quinze jours par an au maximum, aux frais de la Région bruxelloise.

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales