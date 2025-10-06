Passer la navigation
Le Palais royal ouvrira ses portes le 11 et 12 octobre pour l’ANTE Festival

Le Palais royal de Bruxelles ouvrira ses portes au public le weekend des 11 et 12 octobre prochains, proposant des visites guidées gratuites dans le cadre du festival d’architecture ANTE, a annoncé lundi le Palais royal par voie de communiqué.

Les curieux pourront participer à ces visites guidées de 10h00 à 18h00. Une visite guidée adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes sera également prévue le 11 octobre à 13h30.
La réservation est obligatoire et doit être effectuée au préalable sur le site internet de l’événement.

Organisé durant et entre deux weekends (les 11-12 et 18-19 octobre), le festival ANTE mettra à l’honneur l’architecture bruxelloise du “long XIXe siècle” (1780-1920) à travers des visites d’intérieurs, des parcours guidés et des conférences.

06 octobre 2025 - 17h30
Modifié le 06 octobre 2025 - 18h57
 

