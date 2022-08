Le nouveau plan de circulation du Pentagone entre en vigueur ce mardi : en voici les changements (carte)

Le nouveau plan de mobilité dans le centre de Bruxelles entre en vigueur ce mardi. Il vise à réduire le trafic de transit dans le centre-ville et donner plus de place aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics.

▶ Voir aussi l’interview de Bart Dhondt (Groen), échevin de la Mobilité à la Ville de Bruxelles

Dans le Pentagone, le piétonnier sur les boulevards du centre fait un peu figure de colonne vertébrale de la future zone d’ensemble apaisée. Globalement, en dehors de celui-ci, tous les modes de transport resteront possibles, mais le trafic de transit sera rendu très compliqué. Le trafic automobile sera toujours possible si le centre constitue la destination de l’usager. Dans le cas contraire, le trafic motorisé sera systématiquement renvoyé vers la Petite Ceinture selon le principe de boucles de circulations, en recourant au sens unique et à des filtrages (accès réservé aux riverains, commerçants, etc..).

Concrètement, la Petite ceinture de Bruxelles restera bien à double sens tout comme les principaux axes au sein du Pentagone, comme la rue Royale, la rue de la Loi, le boulevard Pachéco, le boulevard de l’Empereur, la rue de la Régence ou une partie de la rue Dansaert.

Parmi les principaux changements annoncés, notons la mise en place d’un filtre de circulation sur la rue Royale entre la rue de la Loi et la place de Louvain, un sens de circulation modifié dans le quartier des Ursulines et de la Chapelle, une zone d’accès limité autour du Marché aux Porcs et de la rue de Flandre, ou encore un site propre bus près de la place Fontainas.

Les cyclistes ne seront pas oubliés: leur circulation du nord au sud du Pentagone sera améliorée via la création d’une rue cyclable entre les rues Van Artevelde et de Laeken.

La Ville de Bruxelles a mis en place un numéro vert au 0800 35 230 et une adresse e-mail (urb.mobilite@brucity.be) pour permettre aux citoyens d’obtenir une réponse à toutes leurs questions sur ce nouveau plan de mobilité.

► Découvrez sur notre carte interactive ci-dessous tous les changements prévus par le plan Good Move dans le Pentagone



