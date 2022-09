Le nouveau campus de la KU Leuven dans le bâtiment Pacheco a son permis de construire

Il y a tout juste un an, nous vous annoncions que la Région, Belfius Insurance et la KU Leuven avaient trouvé une solution pour préserver le bâtiment Meyboom. Le futur campus de la KU Leuven ne serait plus situé à l’angle de la rue des Sables et de la rue du Marais, mais dans le bâtiment Pachéco, propriété de Belfius Insurance et qui abritait à l’origine des bureaux de banque et une galerie marchande.► Le bâtiment Meyboom sauvegardé : la KU Leuven s’installera à Pacheco Un an plus tard, Pascal Smet, la KU Leuven et Belfius Insurance annoncent conjointement que l’ensemble du projet est planifié et que la Région bruxelloise a délivré un permis d’urbanisme. Les travaux dans ce bâtiment moderniste de 1969 vont donc pouvoir commencer. Il sera conservé et modernisé.

Une rénovation et un élargissement du “socle”, les blocs à gauche et à droite du bâtiment Pacheco, et du “Passage 44” souterrain qui relie les deux blocs, sont prévus. Il y aura des auditoriums, des salles de classe, un centre d’apprentissage avec bibliothèque, des salles de pratique et des espaces de réunion, formant ensemble un bâtiment universitaire d’environ 21 000 m².

“La rénovation du bâtiment Pachéco nous permet de disposer de l’espace d’enseignement et de recherche nécessaire pour le nombre croissant de collègues et d’étudiants de la KU Leuven à Bruxelles”, adéclaré Luc Sels, recteur de la KU Leuven.“En outre, nous voulons également profiter de ce projet pour nous engager avec nos hautes écoles partenaires Odisee et LUCA sur de nouvelles formes d’enseignement et de travail, ce à quoi ce grand espace se prête parfaitement.”