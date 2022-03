Le nouveau calendrier scolaire approuvé par le Parlement

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement approuvé mercredi la réforme des rythmes scolaires. La prochaine année scolaire en Wallonie et à Bruxelles débutera donc le lundi 29 août 2022 pour s’achever le vendredi 7 juillet 2023.

Si les vacances d’été seront à l’avenir quelque peu raccourcies, les congés de Toussaint et de Carnaval seront, eux, portés de une à deux semaines. Évoquée depuis 30 ans, cette réforme du calendrier scolaire vise à mieux tenir compte des rythmes chrono-biologiques naturels des enfants pour qui une trop longue trêve estivale mène souvent au décrochage scolaire.

Sept semaines de cours suivies par deux semaines de vacances

Dans ce même souci d’équilibre et de bien-être, l’année scolaire sera désormais organisée sur une séquence de sept semaines de cours, suivies à chaque fois par deux semaines de vacances. Ces changements ne s’appliqueront toutefois qu’en Wallonie et à Bruxelles. En Flandre et en Communauté germanophone, c’est l’ancien calendrier qui restera en effet d’application jusqu’à nouvel ordre.

Des périodes différentes de vacances différentes entre Bruxelles et la Flandre

Avec cette réforme, les vacances scolaires ne tomberont plus exactement aux mêmes dates au nord, au sud et à l’est du pays, ce qui devrait compliquer la vie de nombreuses familles qui scolarisent leurs enfants dans des Communautés différentes notamment.

En effet, sur la quinzaine de semaines de vacances scolaires accordées chaque année, seule une dizaine resteront simultanées dans les trois Communautés.

► À (re)voir | L’intérêt des enfants, l’édito de Fabrice Grosfilley

Face à cette situation, l’opposition a à nouveau proposé mercredi via divers amendements que l’application de ce nouveau calendrier soit reportée d’un an au moins, afin de laisser le temps aux autres Communautés de s’aligner. Dans la majorité, plusieurs voix ont toutefois jugé fort improbable que la Flandre et la Communauté germanophone suivent le mouvement à brève échéance.

► Interview | Nouveau calendrier scolaire : quels impacts pour les professionnels des vacances ?

Le décret, et son entrée en application dès août prochain, ont finalement été approuvés mercredi par les députés de la majorité PS-MR-Ecolo.

La députée bruxelloise MR Alexia Bertrand, qui mardi dans la presse avait exprimé des réserves par rapport au décalage des calendriers entre Communautés, s’est toutefois abstenue.

L’opposition PTB a, elle, voté contre. Le groupe des Engagés a majoritairement voté contre également, à l’exception de sa cheffe de groupe Alda Greoli et de l’ancienne ministre de l’Education Marie-Martine Schyns qui se sont toutes deux abstenues, tout comme les trois élus DéFI.

S’il sera modifié, le calendrier scolaire comptera à l’avenir toujours le même nombre de jours de classes, à savoir 182 par an.

Renforcement du contrôle de l’obligation scolaire

Le décret prévoit aussi une réduction progressive du nombre de ‘jours blancs’, ces journées où les cours sont suspendus pour permettre aux enseignants de corriger leurs copies d’examens et organiser les conseils de classe.

L’application du nouveau calendrier sera accompagnée d’un renforcement du contrôle de l’obligation scolaire au début et à la fin de l’année. Objectif: s’assurer que tous les élèves restent bel et bien à l’école jusqu’au premier vendredi de juillet, comme le prévoit le nouveau calendrier.

Belga – Photo : BX1