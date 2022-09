Le nouveau bâtiment de l’athénée La Brise sera un exemple environnemental

Les élèves de l’athénée La Brise pourront profiter d’un bâtiment flambant neuf, les locaux actuelles ne répondant plus aux normes minimales en vigueur.

L’athénée La Brise aura bientôt un nouveau visage : son futur bâtiment se veut exemplaire, tant sur le plan environnemental qu’en termes d’intégration au paysage environnant. Cette école flambant neuve sera construite à la place des pavillons actuels, et répondra aux standards énergétiques les plus exigeants : “Il aura une enveloppe de bâtiment passif et une production d’énergie renouvelable très élevée, puisqu’on travaille à la fois avec de la géothermie et du photovoltaïque“, décrit l’architecte du projet, Vincent Szpirer.

Pour le moment, une partie des locaux est toujours occupée par les 400 élèves de l’école. Ces classes ne répondent pourtant plus aux normes minimales en vigueur : “C’est l’électricité, tout ce qui est économie d’énergie, le chauffage, tout ce qui nous empêchait d’installer du nouveau matériel, comme l’amiante, l’infrastructure ou les chassis qui ont bougé” déplore la directrice de l’école, Joëlle Gysels.

Ce chantier est important pour la fédération Wallonie-Bruxelles. Le premier projet de La Brise date de 2004. Ce projet-ci est estimé à 14 millions d’euros, mais ce montant pourrait être plus élevé, vue l’augmentation des prix des matériaux : “C’est à peu près impossible de dire aujourd’hui que le budget sera respecté. On ne peut pas s’y engager. On va faire tout ce qui est nécessaire pour, mais dans un cas comme celui-ci, on recherche avec l’entreprise des techniques d’exécutions qui seront moins coûteuses, tout en gardant l’objet architectural, tel qu’il a été décidé“, précise Gérard Kaiser, le directeur régional de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si le planning est respecté, les travaux devraient être terminés au printemps 2024.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Yannick Vangansbeek et Corinne de Beul