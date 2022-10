Le nombre de Belges souffrant d’anxiété ou de dépression a plus que triplé en dix ans, selon Solidaris

Si la connaissance de l’offre de soins en santé mentale et le recours aux professionnels a augmenté ces dix dernières années, cela ne suffit pas à faire face à l’explosion des besoins en la matière, ressort-il d’une étude de Solidaris.

Ce lundi, c’est la journée de la santé mentale. Et en dix ans, le nombre de Belges souffrant de dépression a plus que triplé selon une étude menée par Solidaris. Aujourd’hui, 35% de la population sondée se dit anxieuse, angoissée, voire en dépression. En 2012, ce chiffre n’était encore que de 10%. Mais la consommation de soins remboursés est restée stable, ressort-il de cette étude. Et dans le même temps, le nombre de personnes déclarant prendre continuellement ou souvent des médicaments pour des difficultés liées à la santé mentale à plus que doublé en 10 ans pour atteindre 17,6%.

Toutefois, Solidaris précise que des avancées ont tout de même vu le jour, notamment en termes de connaissance de l’offre et de consultation auprès de professionnels de la santé mentale. Ainsi, environ un tiers des personnes rencontrant des problèmes liés à leur santé mentale consultent un psychologue alors qu’elles n’étaient que 5% en 2012. Par ailleurs, les patients pris en charge sont globalement satisfaits avec une note de 7,2/10 en 2022 conte 5,8 dix ans auparavant.

Pour les personnes interrogées, la prise en charge de la santé mentale reste malgré tout insuffisante. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce problème : pour 70% des sondés, la santé mentale passe après la santé physique, pour 68% ce n’est pas une priorité du gouvernement et 57% s’accordent pour dire que ce n’est pas assez accessible financièrement.

Renforcer l’offre et la rendre plus accessible

Face à ces constats, la mutualité socialiste formule plusieurs recommandations : le renforcement de l’offre en santé mentale pour la rendre plus accessible, une analyse du rôle des médecins généralistes dans la prise en charge de la santé mentale, notamment dans le cadre de la prescription de médicaments, la mise en place d’actions permettant une amélioration de la connaissance du secteur de la santé mentale par la population et enfin un développement plus important de la promotion et de la prévention en santé mentale.

Pour cette étude, Solidaris a réalisé en 2021 un baromètre en s’appuyant sur les données de prestations de soins pour lesquelles il y a une intervention de l’assurance maladie, via un remboursement de la mutuelle dans le cadre de l’assurance obligatoire. Ces données représentent la consommation de soins de 3,3 millions d’affiliés de la mutualité, soit plus d’un tiers des Belges. Ce baromètre a ensuite été couplé à une enquête menée en 2022 auprès de 900 belges francophones puis comparé à la première occurrence de cette étude, sortie en 2012.

► Découvrez les résultats de l’étude complète en cliquant ici

■ Interviews de Delphine Ancel, responsable de l’Institut Solidaris en charge de l’étude, et Jérôme Vrancken, expert service d’études chez Solidaris, par Camille Paillaud dans Le 12h30

Avec Belga – Photo : CC Pexels