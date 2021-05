Le Musée Juif de Belgique s’apprête à commémorer l’attentat du 24 mai 2014

Une cérémonie est prévue en hommage aux victimes de l’attentat ainsi qu’à leurs familles. Celle-ci se tiendra en petit comité et dans le respect des mesures sanitaires.

Le bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS), le Grand Rabbin de Bruxelles Albert Guigui, l’actuel président du Consistoire central israélite de Belgique Philippe Markiewicz et le président de l’association victimes du terrorisme V-Europe Philippe Vansteenkiste seront présents.

Le Musée Juif de Belgique explique plus globalement faire le choix de l’ouverture face au repli. “Nous croyons fermement que les tensions récentes dans le monde rendent aujourd’hui et plus que jamais indispensables les lieux de rencontre, de partage et de dialogue. C’est pourquoi, à travers nos nouvelles expositions et nos activités éducatives, nous invitons notre public à penser avec nous les thèmes de l’immigration, l’identité, l’exil, les discriminations et les droits des minorités”.

