L’année 2023 marquée par des coordinations d’envergure, selon le Centre de crise National

“En plus du suivi quotidien de nombreux événements de notre pays, le NCCN a rassemblé les autorités compétentes en matière de sécurité autour de neuf dossiers importants”, a commenté la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden.

L’année 2023 a été marquée par plusieurs coordinations d’envergure, par la coopération internationale et par des initiatives visant à rendre la Belgique plus résiliente, a indiqué mercredi le Centre de crise National (NCCN) dans un communiqué, à l’occasion de la publication de son bilan annuel.

Parmi ces dossiers figuraient notamment l’attentat du 16 octobre à Bruxelles, le rapatriement des citoyens belges qui se trouvaient au Niger, au Soudan et dans la région d’Israël et de la Palestine, ou encore la gestion des problèmes de sécurité dans le quartier de la gare de Bruxelles-Midi. “Le NCCN a également apporté son soutien lors de phases provinciales”, a-t-elle poursuivi, citant les inondations en Flandre et l’incendie de forêt dans les Hautes Fagnes.

L’administration, en plus d’endosser un rôle de coordination, a déterminé des mesures de protection avec ses partenaires durant 27 conseils ministériels et six sommets européens. Ces événements ont rassemblé plus de 1.500 chefs d’État et de gouvernement, est-il précisé dans le communiqué. Elle a en outre coordonné 75 dossiers, impliquant 124 personnes pour lesquelles des mesures de protection ont été prises en 2023. Enfin, le National Travel Targeting Center (NTTC), hébergé par le NCCN, a analysé plus de 33 millions de données de passagers dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme en 2023. “En collaboration avec la police intégrée, il a effectué 3.895 contrôles qui ont conduit à 215 arrestations dans différents dossiers.”

