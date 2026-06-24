Le musée des instruments de musique accueillera bientôt une brasserie sur son toit

La Régie des Bâtiments a reçu le lundi 15 juin 2026 le permis délivré par Urban pour la rénovation des toitures plates et des menuiseries en bois du rooftop du Musée des Instruments de Musique (MIM), situé sur le Mont des Arts à Bruxelles.

Ces travaux concernent le remplacement complet de l’étanchéité et de l’isolation des toitures plates, aujourd’hui fortement dégradées, ainsi que la rénovation des menuiseries en bois au 6e étage donnant accès aux toitures plates et aux terrasses. Les vitrages seront également remplacés et une remise en peinture à l’identique sera réalisée.

Ces interventions sont nécessaires en raison de problèmes d’infiltration et d’une isolation insuffisante de la toiture. Les travaux seront réalisés dans le respect du caractère patrimonial du bâtiment, sans modification de son aspect extérieur, les interventions étant non visibles depuis l’espace public.

La prochaine étape sera la publication du marché public afin d’attribuer les travaux à un entrepreneur. La publication du marché est prévue en 2026, afin que les travaux puissent être réalisés dans des conditions météorologiques favorables (hors conditions hivernales), à partir du printemps 2027. Cela dépendra bien entendu de la réception d’offres conformes et acceptables.

Un bâtiment patrimonial emblématique

Le bâtiment, propriété de l’État belge et occupé par le Musée des Instruments de Musique, se compose actuellement de plusieurs parties, dont l’ancien magasin Old England (de style art nouveau) classé comme Monument protégé depuis 1989, ainsi que l’ancien Hôtel de Spangen (de style néoclassique) et une extension plus récente dans la rue Villa Hermosa. Les façades autour de la place Royale sont également protégées.

Au début du 20e siècle, le magasin Old England proposait déjà un ascenseur qui conduisait au « Tea Terrace » où l’on pouvait découvrir un magnifique panorama de Bruxelles et des environs.

Un projet de brasserie en rooftop à l’horizon 2028

L’objectif final est d’ouvrir, dans le courant de l’année 2028, une brasserie dans l’espace horeca situé sur le rooftop, avec un accès à la grande terrasse offrant une vue exceptionnelle sur Bruxelles, la tour de l’Hôtel de Ville et le Palais royal. Le rooftop, déjà aménagé en partie pour une fonction horeca, nécessite ces travaux pour permettre la poursuite et le développement de cette affectation dans de bonnes conditions techniques.

La brasserie sera exploitée dans le cadre d’une concession. Ce projet est piloté par les services des Musées royaux d’Art et d’Histoire.

Photo : Régie des bâtiments