Le musée des Illusions ouvre ses portes à Bruxelles

Le plus grand Musée de l’Illusion d’Europe a fêté son ouverture au Théâtre de la Gaîté à Bruxelles. Un musée flambant neuf dont l’objectif est d’initier ses visiteurs au monde fabuleux de l’illusion d’optique. Ce concept international repose sur l’apprentissage par les sciences et l’échange mutuel.

Ce 30 juin a été inauguré le nouveau musée des Illusions de Bruxelles. Chaque élément de la collection rappelle aux visiteurs que leur perception n’est bien souvent qu’une mystification et qu’il suffit d’un regard différent pour appréhender le monde autrement.

La collection met l’accent sur la manière dont fonctionne notre cerveau et dont nous gérons notre perception des choses. « Le visiteur y découvre que ce que le cerveau décode par le biais des sens n’est pas nécessairement la réalité, » commente Damir Cicak, directeur du musée. « Le musée questionne un phénomène sociétal très actuel. En ces temps où les prises de position se font et se défont à la vitesse de l’éclair, en partie à cause des réseaux sociaux, et où le dialogue tend à faire figure de parent pauvre, le musée interpelle ses visiteurs sur les faits tout en leur prodiguant un conseil judicieux : « Vérifiez d’abord si votre perception est bien la bonne. D’autres verront peut-être certaines choses qui vous échappent. Cette perspective est, peut-être, plus précieuse encore que l’expérience elle-même. »

Théâtre de la Gaîté – Rue du Fossé aux Loups 18, 1000 Bruxelles

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Marjorie Fellinger et Laurence Paciarelli