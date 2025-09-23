Le minaret de la Grande Mosquée partiellement démonté pour raisons de sécurité

Cette décision fait suite à la découverte de graves problèmes de stabilité, confirmés lors d’une inspection en janvier dernier.

La Régie des Bâtiments procédera, dès octobre 2025, au démontage partiel du minaret de la Grande Mosquée située dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Les deux parties supérieures du minaret (11 mètres au total) ainsi que le bulbe en cuivre orné d’un croissant (5,5 mètres) seront retirés. L’installation de l’échafaudage commencera le mercredi 24 septembre, tandis que les travaux, confiés à la société G&A De Meuter, débuteront le 1er octobre pour se terminer début novembre. Le coût total s’élève à environ 82 000 euros.

Par mesure de sécurité, la mosquée restera fermée durant toute la durée du chantier. Un relevé précis de l’édifice sera réalisé par drone, en vue d’une reconstruction future du minaret.

Rédaction – Photo : Régie des Bâtiments