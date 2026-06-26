Le Métro 3: vers un projet alternatif plus abordable ?

Le prolongement du métro 3 au-delà de la Gare du Nord fait l’objet d’une note technique récente qui propose de revoir entièrement la méthode de construction. Le document suggère d’abandonner le tunnelier au profit d’une technique plus ancienne et bien moins coûteuse.

La méthode actuellement à l’étude, dite “du bouclier”, est estimée à près de 2 milliards d’euros pour le seul génie civil. Sans compter les 30 rames de métro nécessaires, soit environ 225 millions supplémentaires.

L’auteur de la note propose à la place de creuser depuis la surface, une technique dite “cut and cover” ou “méthode bruxelloise”. Le principe : ouvrir la rue, construire le tunnel et refermer. Plus simple, moins profond, et surtout beaucoup moins cher.

L’avantage budgétaire est significatif. En découpant les travaux en deux phases, la facture totale tomberait autour de 750 à 825 millions d’euros.

La première phase relierait la Gare du Nord à la place Verboeckhoven via trois stations, Liedts, Pavillon et Verboeckhoven, pour environ 300 millions. La seconde phase prolongerait ensuite la ligne jusqu’à Bordet pour 450 millions supplémentaires.

Autre atout avancé dans le document : la ligne fonctionnerait d’abord en prémétro, avec des trams plus capacitaires. L’achat de rames de métro, lui, serait repoussé d’une dizaine d’années. Un argument de poids au vu de la situation budgétaire actuelle de la Région bruxelloise.

La méthode n’est pas sans contraintes et les défis techniques restent réels. Franchir les voies SNCB à la Gare du Nord, traverser un îlot de maisons à Schaerbeek dont une dizaine devraient être démolies, ou encore passer sous la place Verboeckhoven en pleine nappe phréatique.

La note n’émane pas des instances officielles du projet. Mais elle arrive à un moment où le coût du métro 3 est sous pression et où le Parlement bruxellois multiplie les auditions sur le sujet.

Christian Dochy, ancien directeur du développement réseau de la STIB, nous livre son expertise sur la question dans Bonsoir Bruxelles.

Rédaction