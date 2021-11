Le masque obligatoire dès 9 ans ? Un poids supplémentaire dans le programme scolaire

Le masque sera-t-il obligatoire dès l’âge de 9 ans ? On le saura mercredi lors du prochain Comité de concertation. À l’école Notre-Dame de Lourdes à Jette, enseignants et directeur n’accueillent pas la potentielle mesure avec enthousiasme.

On apprend ce lundi que les experts du Gems, qui conseillent le gouvernement, préconisent l’imposition du masque pour les enfants dès 9 ans à l’école et dans tous les lieux où le masque est actuellement obligatoire. Ils estiment que la transmission est aujourd’hui trop importante chez les plus jeunes, et que le masque peut aider à faire barrière.

Imposer le port du masque dans les écoles dès neuf ans, c’est donc le rendre obligatoire dès la quatrième primaire.

Une de nos équipes s’est rendue dans une classe de sixième primaire à l’école Notre-Dame de Lourdes à Jette et on peut dire que l’annonce de cette mesure est loin de faire l’unanimité. Pour les enseignants, cela rend l’apprentissage plus compliqué.

Du côté des élèves, qui ont déjà fait l’expérience du masque, les avis sont contrastés.

Rappelons toutefois qu’il ne s’agit là que d’une proposition. Le Comité de concertation qui réunit les différents représentants des gouvernements fédéral, régionaux et communautaires devra trancher ce mercredi.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Thibaut Nagy et Laurence Paciarelli