Le Maroc, pays à l’honneur du prochain Salon des vacances début février

Le Salon des vacances permettra de faire le tour du monde en un jour du 1er au 4 février prochains, annoncent mercredi les organisateurs de l’événement, qui se déroulera à Brussels Expo. Le Maroc sera mis à l’honneur à cette occasion.

Le salon des vacances emmènera ses visiteurs à la découverte des tendances de voyage les plus surprenantes et des plus belles destinations, en les régalant des conseils de voyage les plus utiles, promettent les organisateurs.

Plus de 300 exposants seront présents, avec une place particulière (260 m2) réservée au Maroc, pays à l’honneur de cette édition. Trois thématiques centrales seront par ailleurs mises en exergue: les voyages de noce ou anniversaire de mariage; le zen, le bien-être et l’écoresponsabilité en vacances; et, enfin, le top de l’hébergement touristique, avec des experts qui guideront les visiteurs entre les offres hôtel tout compris, glamping, villa de location, chalet ou auberge.

Le Salon des vacances, organisé par Fisa, ouvrira ses portes de 10h à 18h. Le prix d’entrée est de 12 euros (6 euros en cas d’achat avant le 17 décembre).

Belga