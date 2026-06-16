Le “marché” des Halles Saint-Géry accueille ses premiers clients
Les Halles Saint-Géry accueillent depuis ce mardi une dizaine d’artisans. Les Bruxellois et les touristes pourront y faire leurs emplettes et également goûter sur place l’une ou l’autre préparation sucrée ou salée.
L’endroit conserve une vocation culturelle avec ses 400 mètres carrés d’espace d’expositions à l’étage, ont fait savoir les initiateurs de cette rénovation. Les Halles ont été construites en 1881. C’était la mode des marchés couverts à l’époque, à l’image de celui de Paris, et dès 1882 les premiers étals de boucher s’y installent avant d’être rejoints par des crémiers qui écoulaient beurre et œufs, situe Lucile de Calan, directrice de l’ASBL Patrimoine & Culture qui assure la gestion des Halles.
■Reportage de Sarah Uenten
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