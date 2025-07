Le Hide & Seek Festival explorera en musique les lieux cachés de Bruxelles ce mois d’août

Pour sa 10e édition, le festival entraînera une nouvelle fois le public hors des sentiers battus: dans les coulisses du pouvoir au cœur du Conseil d’État, dans l’effervescence du centre de tri des Petits Riens, dans le centre d’accueil de la Croix-Rouge ou encore dans l’élégance majestueuse du Palais des Académies.

Le Hide & Seek Festival reviendra à Bruxelles, du 17 au 23 août, pour lever le voile en musique sur des lieux insolites de la capitale, annonce mardi l’association Muziekpublique, qui orchestre l’événement.

Invitation au voyage, le Hide & Seek Festival accueillera durant sept jours 18 concerts de musique traditionnelle, et plus de 40 artistes belges et internationaux. Adesa donnera le coup d’envoi des festivités dans les locaux du centre d’accueil de la Croix-Rouge avec un spectacle virevoltant, entre clowneries, acrobaties et traditions musicales d’Afrique de l’Ouest. Le Christine Zayed Trio posera quant à lui ses instruments au cœur de la Maison de Prague pour raconter l’identité, l’appartenance, la perte, la transformation et la Palestine. Les tapisseries cossues de l’ancienne salle de bal du Conseil d’État frémiront, elles, au son des polyphonies occitanes de Duò Lavoà Lapò, tandis que Son de Madera fera résonner le son jarocho au sein de la Stassart House.

L’ensemble de la programmation est à découvrir sur le site internet de l’événement.

Belga