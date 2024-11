Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles prépare aussi son plan de simplification administrative

Un premier pas en ce sens a été franchi vendredi en conseil des ministres, annonce le cabinet de la ministre présidente Elisabeth Degryse.

Tout comme en Région wallonne, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles va mettre en place une série de mesures de simplification administrative. Ce travail de “choc de simplification administrative” sera mené sous la houlette de Jacqueline Galant, en charge de cette matière tant en Wallonie qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles. “Le gouvernement sera tenu de fournir un monitoring continu et indépendant de ses avancées en termes de simplification. Les résultats de nos travaux et la présentation de notre stratégie commune seront présentés à la fin du premier trimestre 2025, comme annoncé en Wallonie en octobre dernier”, indique la ministre, citée dans un communiqué.

► Lire aussi | Budget 2025 de la Fédération Wallonie-Bruxelles : la stabilité avant l’équilibre

Plusieurs mesures sont d’ores et déjà annoncées : finaliser la mise en œuvre de l’E-Paysage dans l’enseignement supérieur ; rendre les procédures administratives simples, claires et cohérentes pour les opérateurs culturels, notamment par une harmonisation des demandes d’aide et de soutien entre les différentes structures publiques ; appliquer le principe du ‘Only once’ dans la vie scolaire de telle manière que les parents ne doivent plus communiquer qu’une seule fois les informations liées à leurs enfants ; automatiser le transfert des données, telles que les diplômes obtenus ou le parcours scolaire en général d’un élève de l’enseignement obligatoire, vers les opérateurs régionaux comme le Forem ; simplifier la gestion administrative et la recherche de places d’accueil en crèches ; faciliter la création de clubs handisportifs et leur accès en allégeant les procédures et les conditions particulières de reconnaissance pour la fédération sportive de handisport ; accélérer le processus d’engagements dans la fonction publique ou encore dans le secteur de l’aide à la jeunesse.

Belga