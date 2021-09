Voici les dossiers qui vont occuper le gouvernement bruxellois ces prochaines semaines

En dépit de l’emprise que continue d’exercer la situation sanitaire sur l’activité politique à Bruxelles, le gouvernement de la Région-capitale sera mobilisé au cours des prochaines semaines, et au-delà, par plusieurs dossiers à clarifier. Parmi ceux-ci, on relèvera le budget, le plan taxi et la taxe kilométrique intelligente.

Le ministre du Budget Sven Gatz (Open Vld) entend maintenir le budget sur la voie de l’équilibre entre les recettes et les dépenses, à l’exception des coûts d’investissement du métro et d’un certain nombre de travaux d’infrastructure, que le gouvernement bruxellois maintient hors du budget. En ce qui concerne SmartMove, l’avis du Conseil d’État est attendu prochainement. Il y a quelques jours, le ministre-président Rudi Vervoort a exprimé ses doutes quant à l’introduction d’une taxe kilométrique intelligente au cours de cette législature. Rudi Vervoort a annoncé qu’il déposerait au Conseil des ministres d’ici quelques semaines son projet de plan taxi promis depuis longtemps.

Des ambitions climatiques à la hausse

Alain Maron planche sur une proposition concernant la rehausse des ambitions climatiques de la Région de Bruxelles-Capitale à l’horizon 2030 dans le cadre de la mise à jour du Plan Air Climat Energie de la Région. Toujours dans le cadre du changement climatique, la ministre Elke Van Den Brandt prévoit la plantation de 2000 arbres et la verdurisation partielle d’un certain nombre de places comme Flagey et Schuman.

Une réforme du dispositif d’allocation loyer

Dans le domaine du logement, on devrait voir atterrir bientôt la réforme du dispositif d’allocation loyer étendant le public bénéficiaire, en attente d’un logement social, et augmentant le montant de l”allocation. Selon le cabinet de la secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou, Bruxelles devrait disposer en octobre prochain d’un cadastre des logements inoccupés. Les premiers contrats communes (logement) devraient être signés encore cette année.

Un plan d’inclusion LGBTQIA+

En matière d’égalité des chances, la secrétaire d’Etat planche sur un plan d’inclusion LGBTQIA+ pour la fin de l’année. Le rapport du groupe de travail sur la décolonisation de l’espace public est également attendu.

Déjà soumis à un taux d’activité élevé depuis le début de la législature, le parlement bruxellois ne chômera pas non plus. Dans le pipeline, et sans être exhaustif, on relèvera la clôture des Assises de la Lutte contre le racisme d’ici fin novembre.

