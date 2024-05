Le gouvernement bruxellois s’accorde sur le financement du futur centre des métiers de la sécurité

Le gouvernement bruxellois s’est mis d’accord sur les modalités de financement du bâtiment qui accueillera, après transformation, le futur centre d’entrainement des écoles des métiers de la sécurité, à l’avenue du Port, a annoncé mardi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Ce centre sera hébergé au 94-98 de l’avenue, à proximité du futur complexe qui hébergera la nouvelle caserne centrale du Service d’Incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU).

L’intégration des écoles des services de sécurité, de la prévention et du secours bruxellois au sein du nouvel état-major du SIAMU permettra de nombreuses synergies opérationnelles et économies par la mise en commun d’importantes infrastructures de formation et de logistique. Il restait à compléter le dispositif par des outils plus spécifiques à certaines écoles, comme un espace d’entrainement dédié à la réalité virtuelle (plus de 600m²).

La Société d’Aménagement Urbain, qui agit déjà comme maître d’ouvrage délégué pour la construction de l’état-major, s’était porté acquéreur du bâtiment afin d’y déployer les surfaces d’entraînement nécessaires pour les activités de sécurité, prévention et secours.

Le bâtiment, d’une superficie de 8.074 m², est situé à moins de 300 mètres du site prévu pour l’état-major.

La SAU va lancer un marché d’auteur de projet en vue de transformer le bâtiment existant. La fin des travaux est prévue pour 2029.

À dater du 1er janvier 2025, Safe.brussels sera doté d’un nouveau département “formations” et participera à ce titre au suivi du projet.

Le Hub humanitaire, qui occupe actuellement le bâtiment dans le cadre de ses services pluridisciplinaires à destination de publics précarisés, vient de voir son contrat d’occupation temporaire confirmé, et ce jusque fin 2025.

Belga – Photo : Google Maps