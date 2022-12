Le gouvernement bruxellois débloque 5 millions d’euros pour trois “Contrats Ecole”

Le gouvernement bruxellois a débloqué jeudi quelque 5 millions d’euros pour la mise en oeuvre des programmes d’actions et d’investissement de trois Contrats École qui concernent de l’Institut De Mot Couvreur à Bruxelles-Ville, de l’Institut des Ursulines à Koekelberg et de l’école Scheutplaneet à Anderlecht.

Le Contrat École est un programme régional de rénovation urbaine qui vise à revaloriser les abords des écoles à Bruxelles en renforçant les liens entre l’école et son quartier. Trois objectifs sont poursuivis: renforcer l’attractivité et améliorer l’intégration urbaine des établissements scolaires; accroître l’offre d’équipements collectifs aux habitants du quartier en dehors du temps scolaire; et favoriser l’ouverture de l’école vers le quartier.

Plusieurs projets

Les trois Contrats École entreront dans leur phase opérationnelle pour une période de 4 ans (2023-2026), avec la mise en œuvre concrète des projets, avec l’appui du Service Ecole de perspective.brussels.

Concrètement, le Contrat École De Mot Couvreur, doté d’un budget de 2.250.000€, proposera la rénovation de la salle de spectacle et d’une petite salle de sports qui seront mutualisées avec le quartier; un projet d’occupation et de préfiguration temporaire de la place du nouveau marché au grain dans l’attente de son réaménagement complet; diverses activités sur le thème du quartier; des échanges de services entre l’école et les habitants du quartier.

Le Contrat École Institut des Ursulines, doté d’un budget de 2.000.000€, a pour objectifs de valoriser le potentiel du site et de développer des synergies entre l’école et le quartier. Une salle de sport polyvalente ouverte au quartier sera créée dans un ancien hangar. Le réfectoire et la cuisine seront rénovés dans une perspective de mutualisation avec des associations du quartier.

Le Contrat École Scheutplaneet, doté d’un budget de 750.000 €, permettra l’aménagement participatif d’un espace vert de qualité pour l’école et le quartier; une nouvelle signalétique pour rendre les entrées plus accueillantes; la création d’espaces de rencontres entre parents, habitants du quartier et l’école en vue notamment d’initiatives culturelles, festives et récréatives.

