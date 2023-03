Le gouvernement bruxellois approuve une nouvelle version du PAD pour le site Reyers

Le projet sera soumis à enquête publique au printemps 2023.

Le gouvernement bruxellois a approuvé une deuxième version du Plan d’aménagement directeur (PAD) pour les abords de la RTBF, annonce le cabinet du ministre-président dans un communiqué. Il s’agit d’un vaste plan dans lequel près de 1.400 logements verront le jour, autour d’un grand parc public. C’est également le site sur lequel BX1 viendra s’implanter vers 2025.

Appelé Mediapark, le site de 20 hectares est situé sur la commune de Schaerbeek, à proximité directe des communes de Woluwe-Saint-Lambert et d’Evere. Selon le communiqué, la prétention du projet est “d’offrir aux Bruxellois un nouveau quartier comprenant de nombreux espaces publics et espaces verts qualitatifs et des logements.”

Il s’agit d’un projet modifié suite aux résultats de l’enquête publique par l’administration perspective.brussels, en charge de la planification territoriale. Le communiqué explique y avoir procédé à “une baisse significative de la densité du site, au profit des espaces verts et ouverts pour près de 10 hectares ; ainsi qu’une protection accrue pour la biodiversité urbaine sur l’ensemble du site“.

Le projet initial remodelé

Suite aux résultats de la première enquête publique, le Gouvernement avait en effet décidé de modifier en profondeur le projet initial. Ce nouveau plan 2.0 élaboré par perspective.brussels, l’administration en charge de la planification territoriale, intègre une série de demandes émanant de la société civile et des instances consultatives : une baisse significative de la densité du site, au profit des espaces verts et ouverts pour près de 10 hectares ; ainsi qu’une protection accrue pour la biodiversité urbaine sur l’ensemble du site.

Mobilité

Le projet ambitionne d’améliorer l’accessibilité du site par les transports publics en rendant possible l’aménagement d’une nouvelle ligne de tram. Il projette enfin de mettre en place des cheminements de mobilité active et de valoriser les parkings vélos. Le désenclavement du site permet le développement d’une offre diversifiée en logements avec de nouveaux espaces dédiés aux équipements et aux commerces.

Des chantiers en cours

Une série de chantiers sont par ailleurs déjà en cours à Mediapark et permettent de préfigurer le futur de ce nouveau quartier. Les travaux de construction des nouveaux sièges de la RTBF (Media Square) et de la VRT battent leur plein. Leurs ouvertures sont respectivement prévues pour 2024 et 2025, tout comme ceux en cours pour la construction du bâtiment FRAME qui accueillera notamment le nouveau siège de BX1 et l’IHECS Academy.

L’enquête publique à venir

Le projet de PAD Mediapark sera soumis à enquête publique au printemps 2023. L’ensemble des informations et des documents relatifs au projet de plan sont consultables sur le site internet de perspective.brussels, ainsi qu’auprès des administrations communales de Schaerbeek, de Woluwe-Saint-Lambert et d’Evere durant l’enquête publique.

