Le gouvernement bruxellois a validé le plan de réduction des effectifs de Visit.brussels

Le gouvernement bruxellois a validé un plan de réduction des effectifs au sein de Visit.brussels . 37 départs volontaires sont prévus d’ici la fin de l’année afin d’accompagner les économies imposées à l’agence, rapporte La Libre.

Visit.brussels devra réduire ses effectifs dans le cadre du plan d’économies décidé par le gouvernement bruxellois. Selon les informations de La Libre Belgique, confirmées par le cabinet du ministre-président Boris Dilliès, 37 départs volontaires seront organisés d’ici la fin de l’année parmi les 159 équivalents temps plein de l’agence.

Cette mesure s’inscrit dans un effort budgétaire plus large. D’ici 2029, Visit.brussels devra économiser 10 millions d’euros. Son budget passera progressivement de 22 à 12,5 millions d’euros sur la durée de la législature.

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Selon le cabinet du ministre-président, l’agence entend se recentrer sur ses missions principales et les activités jugées les plus stratégiques, ce qui justifie une diminution des besoins en personnel. Le coût du plan est estimé à 2,5 millions d’euros en 2026 et à 1,1 million d’euros en 2027.

Les restrictions budgétaires ont déjà eu des conséquences sur la programmation de plusieurs événements bruxellois. Cette année, la Fête de l’Iris s’est déroulée sur une seule journée et plusieurs rendez-vous, comme le Comic Strip Festival ou le I Love Science Festival, n’ont pas été organisés.

Toujours selon La Libre, le compromis trouvé au sein du gouvernement prévoit uniquement des départs volontaires, sans licenciements. Une solution qui permet de préserver le principe défendu par certains partenaires de la majorité de ne pas procéder à des suppressions de postes forcées dans le secteur public, même si Visit.brussels est constituée sous la forme d’une ASBL.