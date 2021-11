Le festival #SoShe, un rendez-vous qui vise à donner un second souffle à l’entrepreneuriat féminin

Le but de ce festival est de promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans les domaines STEM (science, technology, engineering, and mathematics), créer des moments de rencontre et de partage entre entrepreneur(e)s, et déconstruire les stéréotypes.

Toute la journée, des femmes et des hommes ont exposé leur projet au grand public dans la Gare Maritime de Tour & Taxis. Pour les femmes, elles peuvent rencontrer plusieurs freins, notamment genrés, puisqu’en voyant que l’entrepreneuriat est dominé par les hommes, certaines pourraient baisser les bras. Le but du festival #SoShe est justement de montrer et de prouver que l’entrepreneuriat n’a pas de genre et qu’il est accessible à tous et à toutes.

Au total, 300 entrepreneurs et entrepreneuses de tout horizon ont participé à l’événement, qui avait lieu de 9h à 18h ce samedi.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli