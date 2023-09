Le Eat Festival Brussels fait son grand retour à la Gare Maritime avec des nouveautés

Le Eat Festival Brussels revient du 28 septembre au 1er octobre à la Gare Maritime dans le quartier Tour&Taxis.

Cette année, plus de 60 chefs, pâtissiers, fromagers et artisans seront au rendez-vous pour le Eat Festival Brussels. Parmi les nouveautés de cette édition, on peut évoquer un marché de producteurs ou encore la collaboration avec le BXLBeerFest (et ses trente brasseries belges et étrangères), qui se déroule au même moment et au même endroit.

Ainsi, pour ceux qui achètent un ticket pour le Eat Festival Brussels, vous bénéficierez réduction de cinq euros pour le BXLBeerFest et inversement.

Le billet est au prix de 20 euros et offre un accès aux quatre jours du festival, à un verre souvenir, à une dégustation d’un vin de Bordeaux, à une animation au choix à l’École du Vin de Bordeaux et à un plat.